Di chi è la colpa | Binotto | la frase sul disastro Ferrari fa scoppiare la rivolta dei tifosi

(Di domenica 31 luglio 2022) Giornata amara per laal GP d'Ungheria: Sainz è arrivato quarto dietro a Verstappen, Hamilton e Russell, mentre Leclerc solo sesto. Le due rosse giù dal podio hanno deluso le aspettative che si erano create dopo l'ottimo risultato ottenuto ieri in qualifica. Ad analizzare la gara è stato il team principal Mattia, che non ha voluto sentir parlare di strategia sbagliata: "Ci aspettavamo tutti un risultato diverso, il problema non è stata la strategia ma la macchina che non è andata. Sainz ha fatto la stessa strategia di Hamilton e lui ha chiuso secondo. Se oggi la macchina ci fosse stata non saremmo qui a parlare di strategia, oggi è mancato tutto". Per, insomma, non ci sono dubbi: "Analizzeremo tutto, ma soprattutto perché la macchina non avesse il passo giusto. Oggi la macchina non ha funzionato per ...