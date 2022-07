De Jong, parla Xavi: «Non so se resterà al Barcellona» (Di domenica 31 luglio 2022) . Così il tecnico sul centrocampista olandese Xavi ha parlato così del futuro di Frankie de Jong, secondo molti in uscita dal Barcellona. Le parole del tecnico blaugrana: «Non so se rimarrà con noi. Non gli ho mai mandato alcun messaggio. C’è ancora tempo e possono succedere molte cose. Il fatto che abbia giocato come difensore centrale nelle altre partita non era un segnale di addio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) . Così il tecnico sul centrocampista olandesehato così del futuro di Frankie de, secondo molti in uscita dal. Le parole del tecnico blaugrana: «Non so se rimarrà con noi. Non gli ho mai mandato alcun messaggio. C’è ancora tempo e possono succedere molte cose. Il fatto che abbia giocato come difensore centrale nelle altre partita non era un segnale di addio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

