Azzolina | “Organico Covid non sarà confermato” Sull’addio al M5S | “Non esiste più | totale disinteresse per la scuola” VIDEO

(Di domenica 31 luglio 2022) Lucia, ex ministra dell'Istruzione e attuale deputata con Insieme per il futuro, con unsu Facebook risponde alle critiche in merito al suo addio al Movimento Cinque Stelle: "È vero che avrei potuto avere un seggio sicuro, ma il Movimento Cinque Stelle nonpiù. Ho messo la faccia, ci ho creduto fino alla fine". L'articolo: “non”.al M5S: “Nonpiù,per la

orizzontescuola : Azzolina: “Organico Covid non sarà confermato”. Sull’addio al M5S: “Non esiste più, totale disinteresse per la scuo… - Io_e_basta__ : L'organico covid era stato già eliminato con la fine dell'emergenza cara Azzolina!Pensa ai banchi a rotelle inutili… -

Orizzonte Scuola

...prorogare e raddoppiare l'Covid " continua Pacifico - , portandolo su una consistenza anche superiore al primo anno, quando fu creato durante il mandato della ministra Lucia, oggi ...'Nel progetto iniziale, con il ministro, si era chiesto l'Covid come misura tampone per affrontare il primo anno dopo lo scoppio della pandemia e una didattica al 50% proprio perché ... Organico Covid, Pacifico (Anief): avevamo chiesto la stabilizzazione di 200mila posti, ora scompare. 15 alunni per classe se non si vogliono chiudere le scuole [INTERVISTA] A settembre la scuola riprende con lo stesso numero di istituti e di classi, le stesse disposizioni anti-Covid. E lo stesso numero medio di contagiati. Ma senza più l’organico Covid: le scuole a sette ...“Nel primo anno della pandemia si sono aggiunte 3.000 classi, si erano dotate le scuole dell’organico aggiuntivo, ma non si erano rivisti i criteri sul dimensionamento scolastico: oggi le condizioni r ...