Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 30 luglio 2022 (Di domenica 31 luglio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 30 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la replica del talent show The Voice Senior 2 ha portato a casa 1929 spettatori (17.42% di share); su Canale5 la replica del varietà Lo show dei record ha avuto 1381 spettatori (share 13.51%). Su Italia1 la serie tv Superman & Lois ha ottenuto 573 spettatori (5.10%) nella media dei vari episodi; su Rai2 lo speciale Tg2 Post ha portato a casa 566 spettatori (4.42%) nella prima parte e 275 (2.34%) nella seconda; su Rai3 il programma di attualità La fabbrica del mondo ha portato a casa 401 spettatori (3.36%); su Rete4 il telefilm Harry Wild – La ...

