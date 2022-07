Vittorio De Scalzi | eleganza prog

_Techetechete : Stasera dedichiamo la puntata a tre grandi che ci hanno lasciato: Antonio Cripezzi dei Camaleonti; Vittorio De Scal… - Agenzia_Ansa : E' morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. L'annuncio della famiglia: 'Ha raggiunto la sua Aldebaran. C… - enpaonlus : Ci lascia Vittorio De Scalzi un artista sensibile, un’anima gentile con le piccole vite. RIP - dgallo1982 : RT @StefanoPutinati: Abbiamo salutato bene Vittorio de Scalzi, volato nel paradiso dei musicisti? Fondò i Trolls a Genova con Pino Scarpett… - CapitanoNemo15 : RT @StefanoPutinati: Abbiamo salutato bene Vittorio de Scalzi, volato nel paradiso dei musicisti? Fondò i Trolls a Genova con Pino Scarpett… -

... Tonino Cripezzi dei Camaleonti, qualche settimana fa trovato morto in una stanza d'albergo, eDe, storico fondatore dei New Trolls. La Fargo, che vediamo nell'immagine in alto, è ......] Navigazione articoli Assestamento bilancio Regione Liguria, il PD: 'Manca di una prospettiva a medio e lungo termine' Genova dedicherà una via o una piazza aDeSuccesso per Techetechetè con Irene Fargo, Tonino Cripezzi dei Camaleonti e Vittorio De Scalzi dei New Trolls E' stata una delle puntate più toccanti di ...Vittorio De Scalzi, cantante e chitarrista dei New Trolls è morto di fibrosi polmonare. Scopriamo cos'è questa malattia e come si manifesta.