La Gazzetta del Mezzogiorno

Nel villaggio di Yulivka nella regione di Zaporizhzhia, nel sud - est dell', i lavoratori setacciano centinaia di tonnellate di grano di colza per separarlo da frammenti di razzi, vetro e ......regioni ucraine che fino a poche settimane fa erano campi di battaglia devono essere... il casco e la visiera, in mezzo a un terreno agricolo del sud ovest dell'- Quello che è ... Ucraina, setacciate tonnellate di grano per separarlo da detriti e frammenti di razzi russi Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...