Torvaianica | aggredisce la figlia con calci e pugni | arrestato padre violento

(Di sabato 30 luglio 2022) Pomezia – I Carabinieri della Stazione dihannoun 48enne del posto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della28enne. La donna ha denunciato che il, sotto l’effetto di sostanze alcoliche e per futili motivi, nel corso di una lite animata, l’ha aggredita colpendola ripetutamente con. La giovane sarebbe riuscita a fuggire in strada e a nascondersi in un vicolo adiacente da dove ha allertato i carabinieri che, immediatamente intervenuti, le hanno prestato soccorso e, raccolta la denuncia, hanno bloccato il 48enne ancora in forte stato di agitazione. La 28enne è stata poi medicata al pronto soccorso per varie ecchimosi, contusioni e escoriazioni diffuse, e giudicata guaribile in 30 ...