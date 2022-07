(Di sabato 30 luglio 2022) Ilrispetta i favori della vigilia e alza il primo trofeo della stagione. All’Estádio Municipal de Aveiro (Aveiro) la squadra di Conceicao,diin carica e detentrice della Taça de Portugal, batte il3-0. Al 30? Taremi firma il gol del vantaggio e sblocca il risultato. La reazione delnon c’è e tre minuti dopo arriva il 2-0, stavolta con la firma di Evanilson. All’82’ Taremi si toglie la soddisfazione della doppietta e chiude definitivamente i conti. Esito simile a quello della Coppa didel 22 maggio: in quel caso finì 3-1 ma a punire ilfu sempre Taremi con una doppietta. SportFace.

Supercoppa di Portogallo 2022, Porto campione: Tondela battuto 3-0 Supercoppa di Portogallo 2022, il Porto si laurea campione: Tondela battuto 3-0. Doppietta di Taremi e sigillo di Evanilson ...