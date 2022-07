SBK Most, Rea: 'Con Redding ho dovuto cedere, saremmo finiti a terra' (Di sabato 30 luglio 2022) Sembrava poter essere il giorno del ritorno al successo per Jonathan Rea, che si è invece dovuto accontentare " in Gara 1 a Most " della quarta posizione. Un risultato che ovviamente non soddisfa ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 30 luglio 2022) Sembrava poter essere il giorno del ritorno al successo per Jonathan Rea, che si è inveceaccontentare " in Gara 1 a" della quarta posizione. Un risultato che ovviamente non soddisfa ...

corsedimoto : SUPERSPORT, ITALIA PADRONA - Il giorno perfetto di Lorenzo Baldassarri con pole position e vittoria e di Stefano Ma… - motosprint : #SSP Most: Dominique #Aegerter dichiarato unfit per Gara 2 ?? - corsedimoto : AXEL BASSANI si conferma ad alti livelli anche a Most. Quinto assoluto, primo dei privati e degli italiani. Ma ora… - motosprint : #SBK Most, #Rea: 'Con #Redding ho dovuto cedere, saremmo finiti a terra' ??? - corsedimoto : MICHAEL RINALDI furioso con Andrea Locatelli dopo gara-1 Superbike a Most: il pilota Yamaha ha commesso due errori… -