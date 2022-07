“Sardinia Collection 2022” la personale di Edward Spitz, Sardegna (Di sabato 30 luglio 2022) Le opere dell’artista internazionale Edward Spitz arrivano in Sardegna dal 28 Luglio al 4 Settembre 2022 al Grand Hotel Poltu Quatu Sardegna – Il fumetto diventa arte con le opere di Edward Spitz che da Giovedì 28 Luglio atterranno per la prima volta in Sardegna, artista di fama internazionale attorno al quale c’è un alone di mistero. A parlare per lui (o per lei), sono sempre state le sue opere d’arte, perché l’artista ad oggi è ancora senza volto. Dopo il successo di mostre in giro per tutto il mondo, dalla Clarendon di Londra, passando per la Sconci Gallery di Dubai, fino alla Corridor Contemporary Art di Tel Aviv, solo per citarne alcune le opere di Edward Spitz per tutta l’estate 2022 e fino al 4 ... Leggi su lopinionista (Di sabato 30 luglio 2022) Le opere dell’artista internazionalearrivano indal 28 Luglio al 4 Settembreal Grand Hotel Poltu Quatu– Il fumetto diventa arte con le opere diche da Giovedì 28 Luglio atterranno per la prima volta in, artista di fama internazionale attorno al quale c’è un alone di mistero. A parlare per lui (o per lei), sono sempre state le sue opere d’arte, perché l’artista ad oggi è ancora senza volto. Dopo il successo di mostre in giro per tutto il mondo, dalla Clarendon di Londra, passando per la Sconci Gallery di Dubai, fino alla Corridor Contemporary Art di Tel Aviv, solo per citarne alcune le opere diper tutta l’estatee fino al 4 ...

Lopinionista : 'Sardinia Collection 2022' la personale di Edward Spitz, Sardegna - Ilmiodiabete : Quando il fumetto diventa arte: “SARDINIA COLLECTION 2022” di Edward Spitz Per la prima volta in Sardegna, in mos… - sehmagazine : ?? Arte: le opere di Edward Spitz in mostra per la prima volta in Sardegna. “Sardinia Collection 2022”, il fumetto d… -