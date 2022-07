Roma, fanno esplodere una bomba artigianale davanti a un negozio: colpite anche 5 auto (Di sabato 30 luglio 2022) Paura nella notte a Roma, dove intorno alle 3:00, una forte esplosione ha scosso il quartiere di Villa Bonelli. Sconosciuti hanno infatti fatto esplodere un ordigno artigianale davanti alla saracinesca di un negozio di informatica in via Sesto Fiorentino. Esplosione nella notte: paura a Villa Bonelli La forte esplosione ha danneggiato la serranda del negozio, che si occupa anche di assistenza computer, e cinque autovetture parcheggiate in strada. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e non sono stati registrati feriti. L’intero quartiere è stato svegliato dall’enorme boato. Tante le chiamate al NUE 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Villa Bonelli, il Nucleo Radiomobile e il Nucleo investigativo per i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022) Paura nella notte a, dove intorno alle 3:00, una forte esplosione ha scosso il quartiere di Villa Bonelli. Sconosciuti hanno infatti fattoun ordignoalla saracinesca di undi informatica in via Sesto Fiorentino. Esplosione nella notte: paura a Villa Bonelli La forte esplosione ha danneggiato la serranda del, che si occupadi assistenza computer, e cinquevetture parcheggiate in strada. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e non sono stati registrati feriti. L’intero quartiere è stato svegliato dall’enorme boato. Tante le chiamate al NUE 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Villa Bonelli, il Nucleo Radiomobile e il Nucleo investigativo per i ...

