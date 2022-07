Rai, ferie d'approfondimento. Al posto dell'informazione Don Matteo e repliche (Di sabato 30 luglio 2022) Rai replica. Cosa aspettano ad aprire un canale? Siamo in campagna elettorale e la Rai replica, replica, replica. L’informazione che vuole fare l’informazione, informa. Sui quotidiani le pagine di politica si moltiplicano. Su Rete 4, Giuseppe Brindisi, con la sua Zona Bianca, intervista un leader ogni sera: alberi, dentiere, ruspe, occhi di tigre. Altro che ferie! Ma ferie da cosa, diceva Sergio Marchionne. Su La 7, Concita De Gregorio e David Parenzo sono In Onda e scatenano la più talentuosa giornalista della rete. La mandano a cercare Nicola Zingaretti. Stanno insomma sulle cose. La Rai, dove l’approfondimento è un budino, è invece “Messico e nuvole”. Un assaggio. Prima serata di 28 luglio: Don Matteo, Tim Summer hits e Traviata. Rispettivamente su Rai1, 2, 3. ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) Rai replica. Cosa aspettano ad aprire un canale? Siamo in campagna elettorale e la Rai replica, replica, replica. L’che vuole fare l’, informa. Sui quotidiani le pagine di politica si moltiplicano. Su Rete 4, Giuseppe Brindisi, con la sua Zona Bianca, intervista un leader ogni sera: alberi, dentiere, ruspe, occhi di tigre. Altro che! Mada cosa, diceva Sergio Marchionne. Su La 7, Concita De Gregorio e David Parenzo sono In Onda e scatenano la più talentuosa giornalistaa rete. La mandano a cercare Nicola Zingaretti. Stanno insomma sulle cose. La Rai, dove l’è un budino, è invece “Messico e nuvole”. Un assaggio. Prima serata di 28 luglio: Don, Tim Summer hits e Traviata. Rispettivamente su Rai1, 2, 3. ...

LaVeritaWeb : Lucia Annunziata rinuncia alla missione in Ucraina per tornare in video, Marco Damilano è precettato con la sua str… - ValeDaRiz : RT @enzomazza: La hit parade di oggi esattamente 50 anni fa. Le grandi fabbriche del Nord chiudevano per le ferie, iniziava l’esodo estivo,… - skyeltonblues : RT @enzomazza: La hit parade di oggi esattamente 50 anni fa. Le grandi fabbriche del Nord chiudevano per le ferie, iniziava l’esodo estivo,… - franco_sala : RT @enzomazza: La hit parade di oggi esattamente 50 anni fa. Le grandi fabbriche del Nord chiudevano per le ferie, iniziava l’esodo estivo,… - RudyZerbi : RT @enzomazza: La hit parade di oggi esattamente 50 anni fa. Le grandi fabbriche del Nord chiudevano per le ferie, iniziava l’esodo estivo,… -