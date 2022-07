(Di sabato 30 luglio 2022) commenta Un56enne di nazionalitàè morto dopo essere stato aggredito a colpi di martello nel suo negozio di, in provincia di. La vittima è stata ...

CorriereUmbria : Titolare cinese di un negozio ucciso a martellate #Avellino #ucciso #martello - JPCK72 : RT @MediasetTgcom24: Monteforte Irpino (Avellino), commerciante cinese ucciso a martellate: ferito un cliente #nigeriane #cinese #avellino… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Aggressione a colpi di martello all'interno di un negozio cinese a Monteforte Irpino, in provincia di… - FrancoScarsell2 : Un commerciante 56enne cinese è morto dopo essere stato aggredito a colpi di martello nel suo negozio di Monteforte… - ninda1952 : RT @RaiNews: L'aggressione nel negozio della vittima a Monteforte Irpino -

Un commerciante di nazionalità cinese di 56 anni è morto dopo essere stato aggredito a colpi di martello nel suo negozio di, in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata affrontata all'interno del suo esercizio commerciale da un ventenne di origini nigeriane, rintracciato ...Dramma in provincia ad : aggressione a colpi di martello all'interno di un a . Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata affrontata all'interno del suo esercizio commerciale da un ventenne ...L'omicidio a Monteforte Irpino. L'aggressore frequentava la mensa dei poveri di Avellino. Ferito anche un cliente dell'est ...Dramma in provincia ad Avellino: aggressione a colpi di martello all'interno di un negozio cinese a Monteforte Irpino. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata ...