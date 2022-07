Meteo: weekend tra sole e improvvisi temporali. Ecco le zone più colpite (Di sabato 30 luglio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La perturbazione, responsabile di rovesci e temporali localmente intensi al Nord, nel corso del fine settimana si muoverà verso l’Europa sudorientale, coinvolgendo in primis i Balcani per poi scavare un centro depressionario sui Paesi danubiani orientali. Essa riuscirà tuttavia a influenzare il tempo anche su parte della nostra Penisola in particolar modo al Centro Sud, dove oltre al passaggio di locali rovesci o temporali è atteso anche un calo delle temperature. Meteo SABATO 30 LUGLIO: alta pressione in ulteriore indebolimento sulle nostre regioni centro meridionali, stante il transito di una perturbazione sui Balcani. Quest’ultima rinnoverà così nella prima parte della giornata ancora rovesci o temporali su Triveneto, Romagna e Marche centro settentrionali mentre ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 30 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La perturbazione, responsabile di rovesci elocalmente intensi al Nord, nel corso del fine settimana si muoverà verso l’Europa sudorientale, coinvolgendo in primis i Balcani per poi scavare un centro depressionario sui Paesi danubiani orientali. Essa riuscirà tuttavia a influenzare il tempo anche su parte della nostra Penisola in particolar modo al Centro Sud, dove oltre al passaggio di locali rovesci oè atteso anche un calo delle temperature.SABATO 30 LUGLIO: alta pressione in ulteriore indebolimento sulle nostre regioni centro meridionali, stante il transito di una perturbazione sui Balcani. Quest’ultima rinnoverà così nella prima parte della giornata ancora rovesci osu Triveneto, Romagna e Marche centro settentrionali mentre ...

