Lukaku e una perla di Barella riacciuffano il Lione: l'Inter pareggia ancora 2-2 in rimonta (Di sabato 30 luglio 2022) Arriva un altro 2-2 in rimonta per l’Inter dopo quello contro il Monaco: di fronte al Lione i nerazzurri conducono la gara per la prima... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Arriva un altro 2-2 inper l’dopo quello contro il Monaco: di fronte ali nerazzurri conducono la gara per la prima...

FBiasin : #Marotta a Dazn: -#Lukaku l’ho ritrovato più leader di prima. -#Dybala? Non c'era necessità. È stato tutto strumen… - romeoagresti : @IlPugilista Lì credo che sia stato un passaggio di circostanza perché, una volta terminata l’avventura con la Juve… - NFEO__ : @FBiasin Onana distratto con i piedi mostro di reattività Nel finale para una roba che con Handanovic sarebbe stata… - cmdotcom : #Lukaku e una perla di #Barella riacciuffano il #Lione: l'#Inter pareggia ancora 2-2 in rimonta… - peppeosvaldo : Sprecare i gol è nel dna ormai. #Lukaku al 50% è comunque una spina nel fianco. Difesa non promossa, male… -