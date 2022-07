“Gli ha dato l’ultimatum” Francesco Totti e Noemi Bocchi | l’ultima voce

(Di sabato 30 luglio 2022)e Ilary Blasi. Non si arrestano le voci sulla separazione dell’estate. Intanto il settimanale Chi ha smentito la versione sul tradimento della conduttrice, rimbalzata settimane fa subito dopo l’annuncio dell’addio all’Ansa. Tornando alla, secondo alcuni amici dell’ex coppia le cose sarebbero andate in maniera opposta:avrebbe iniziato a frequentareda settembre 2021, dopo essersi conosciuti a un torneo di padel un mese prima. Dopo la “bomba” lanciata da Dagospia a febbraio, Ilary Blasi avrebbe chiesto spiegazioni al marito e si sarebbe fidata della sua versione dei fatti....

Ettore_Rosato : Semplificare e razionalizzare la giustizia civile, ridurre la durata dei processi significa un’Italia più competiti… - christianrocca : Gravissimo, in effetti. Ma estenderei l’inquietudine sull’alleato strategico nonché punto di riferimento fortissimo… - LucaBizzarri : Quindi coi ladri abbiamo dato, con i collusi abbiamo dato, quelli che bevono il Po li abbiamo fatti, i megalomani f… - LOVE7EENS : @bchanIuv io gli avrei dato un pugno - Grigiopel : @Sarita_Libre L'aggressore era parecchio robusto ed da pochi intervenire La cosa peggiore è che non gli ha dato un… -

Il Fatto Quotidiano

interessati possono già inoltrare la candidatura nella sezione riservata ad "Accademia" e, ... che ringraziamo per il supporto che ci hannofinora" spiega il presidente di Autolinee Toscane, ...... permesso che a brevesarebbe stato rinnovato. In seguito all'incidente del 2021 aveva ... Il risarcimento dell'assicurazione era stato di 40mila euro, che avevanoalla famiglia un po' di ... Coleen Rooney ha vinto “la guerra delle Wags”: il tribunale ha dato torto a Rebekah Vardy Lo scoop negli Usa: Facebook usa ex agenti della Cia per verificare i suoi contenuti. E questo segnala problemi di trasparenza ...