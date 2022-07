Fiorentina, Duncan: «Questo sarà un mese decisivo per noi» (Di sabato 30 luglio 2022) Fiorentina, le parole di Duncan: «Dobbiamo cercare di dare continuità sia ai risultati che alle prestazioni» Alfred Duncan ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it in vista dell’inizio della prossima stagione. Di seguito le sue parole. PRESTAZIONI – «I gol saranno una conseguenza delle prestazioni. Penso solo a migliorarmi rispetto all’anno scorso e cercare di fare meno errori. Ben venga se farò più gol o assist». CONFERENCE LEAGUE – «sarà un mese decisivo per noi perché dobbiamo centrare la fase a gironi e quindi vincere il playoff. Poi abbiamo degli impegni importanti anche in campionato. Dobbiamo cercare di dare continuità sia ai risultati che alle prestazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022), le parole di: «Dobbiamo cercare di dare continuità sia ai risultati che alle prestazioni» Alfredha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it in vista dell’inizio della prossima stagione. Di seguito le sue parole. PRESTAZIONI – «I gol saranno una conseguenza delle prestazioni. Penso solo a migliorarmi rispetto all’anno scorso e cercare di fare meno errori. Ben venga se farò più gol o assist». CONFERENCE LEAGUE – «unper noi perché dobbiamo centrare la fase a gironi e quindi vincere il playoff. Poi abbiamo degli impegni importanti anche in campionato. Dobbiamo cercare di dare continuità sia ai risultati che alle prestazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

