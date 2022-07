Elezioni: Serracchiani (Pd), 'non mettiamo veti, ragioniamo su regole Rosatellum e programmi' (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug (Adnkronos) - Per quel che riguarda le alleanze "siamo su un ragionamento fatto dalla legge elettorale, che ci impone alleanze elettorali, e dall'altro dobbiamo trovare punti in comune programmatici. Calenda e Renzi? Il tema delle alleanze è delicato, ma non partiamo dai nomi o non le faremo mai". Lo ha detto Debora Serracchiani a 'Sabato io estate' su Radiouno. "Noi non stiamo mettendo veti, stiamo facendo una cosa seria. Calenda ha spiegato bene che c'è un programma di Azione e +Europa che la sua lista sta portando avanti -ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera-. Se ci saranno le condizioni per mettersi insieme questo sarà necessario perchè c'è una polarizzazione, da una parte c'è il Pd e dall'altra FdI, e questa impone per il bene del Paese che ci siano delle forze che si contrappongono". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug (Adnkronos) - Per quel che riguarda le alleanze "siamo su un ragionamento fatto dalla legge elettorale, che ci impone alleanze elettorali, e dall'altro dobbiamo trovare punti in comune programmatici. Calenda e Renzi? Il tema delle alleanze è delicato, ma non partiamo dai nomi o non le faremo mai". Lo ha detto Deboraa 'Sabato io estate' su Radiouno. "Noi non stiamo mettendo, stiamo facendo una cosa seria. Calenda ha spiegato bene che c'è un programma di Azione e +Europa che la sua lista sta portando avanti -ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera-. Se ci saranno le condizioni per mettersi insieme questo sarà necessario perchè c'è una polarizzazione, da una parte c'è il Pd e dall'altra FdI, e questa impone per il bene del Paese che ci siano delle forze che si contrappongono".

