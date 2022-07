Elezioni: Letta, 'tassa di successione per plurimilionari in dote ai giovani' (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Torna su una proposta che aveva fatto discutere, quella della patrimoniale sui più ricchi per finanziare una 'dote' ai giovani. Enrico Letta ribadisce, ai microfoni del Tg2, la volontà di portare la battaglia "avanti, ovviamente sarà finanziata con una tassa di successione per i patrimoni plurimilionari. L'altra volta quando ne parlai tutti cominciarono a dire 'ah, si toccano le successioni!' - ricorda - ma è giusto che chi ha un patrimonio plurimilionario lasci qualcosa alla società e se quel qualcosa viene ridato ai giovani, che oggi sono attanagliati dalla precarietà, credo sia il senso di generazioni che si aiutano", rivendica. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Torna su una proposta che aveva fatto discutere, quella della patrimoniale sui più ricchi per finanziare una '' ai. Enricoribadisce, ai microfoni del Tg2, la volontà di portare la battaglia "avanti, ovviamente sarà finanziata con unadiper i patrimoni. L'altra volta quando ne parlai tutti cominciarono a dire 'ah, si toccano le successioni!' - ricorda - ma è giusto che chi ha un patrimonioo lasci qualcosa alla società e se quel qualcosa viene ridato ai, che oggi sono attanagliati dalla precarietà, credo sia il senso di generazioni che si aiutano", rivendica.

fattoquotidiano : Gentile Enrico Letta, avendo lei deciso di perdere convintamente, e perché no, serenamente, le prossime elezioni po… - AngeloCiocca : Ora si torni al voto! Basta alla FOLLIA del #M5S, BASTA alla FOLLIA di #lamorgese !! SERVE una classe dirigente FOR… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Letta: 'Rivelazioni su legami tra Salvini e la Russia inquietanti. Vogliamo sapere se è stato Putin a fare… - TV7Benevento : Elezioni: Letta, 'tassa di successione per plurimilionari in dote ai giovani' - - TV7Benevento : Elezioni: Letta, 'Renzi? Non metto veti, dialoghiamo con tutti' - -