Dove cadrà alla fine il razzo cinese che sta precipitando dallo spazio | l' ultima previsione sulla traiettoria

(Di sabato 30 luglio 2022) Eilnonsull'Italia, ed era quasi scontato fosse così. Si fa spessormismo per notizie simili, sfruttando la remota possibilità che un oggetto in cadutapossa schiantarsi in...

Il rientro non avviene però in maniera controllata, quindi non è possibile prevederecadranno eventuali pezzi che non bruceranno nell'atmosfera (l'anno scorso sono caduti nell'Oceano Indiano). ...Approfondisci: Razzo cinese fuori controllo: quandoLe ipotesi sull'Italia Sorvolo sull'Italia: 32 secondi. "Il sorvolo dell'Italia" da parte del detrito del razzo cinese durerà 32 ...