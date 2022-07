Doppiozero – Milano

(Di sabato 30 luglio 2022)Via Piero della Francesca, 68 – 20154 –Tel. 339/2238657 Sito Internet: Tipologia: piadineria Prezzi: piadine classiche 4/5,50€, piadine speciali 5,50/7€, aggiunte e farine speciali 0,50€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Sono possibili anche la pizza rossa e la focaccia tonda, ma Doppio Zero è decisamente il paradiso della piadina artigianale. Su ogni parete e foglio appeso, ma non su menù cartaceo, si legge di piadine speciali e stagionali, dolci e di mare, delle tipologie di farine che spaziano da quella 00 alla farina integrale, di spinaci, ai 7 cereali e di zucca (stagionale), e delle caratteristiche della lavorazione. La molta, forse troppa, scelta potrebbe disorientare, ma vale la pena dedicare qualche minuto alle tante combinazioni proposte, tutte molto sfiziose e disponibili anche in versione rotolo. Sono tante anche le ...

