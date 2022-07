Cremlino | ' Le accuse sulle interferenze russe in Italia sono assurde' - Politica - quotidiano net

(Di sabato 30 luglio 2022) Le "ombre". Una campagna elettorale partita con troppi veleni - di Bruno Vespa Roma, 30 luglio 2022 - Led'ingerenza della Russia in". Così all'Agi il portavoce del ...

QSimano : Il #Cremlino smentisce le interferenze nelle elezioni italiane: 'Accuse assurde'. Beh, cosa dovevano dire? Essere r… - andreacantelmo8 : Le accuse d'ingerenza della #Russia in Italia 'sono assurde'. Lo ha dichiarato all'AGI il portavoce del #Cremlino,… - alesSarda2908 : RT @globalistIT: - globalistIT : - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: 'Le accuse di ingerenze in #Italia sono assurde'. #Peskov sul caso #Lega-#Russia #30luglio #iltempoquotidiano -

AGI - Agenzia Italia

Una campagna elettorale partita con troppi veleni - di Bruno Vespa Roma, 30 luglio 2022 - Led'ingerenza della Russia in Italia "sono assurde". Così all'Agi il portavoce del, Dmitri ...Lo ha dichiarato il portavoce del, Dmitri Peskov, ribadendo che la Russia "non interferisce nella politica italiana". Queste, denuncia Peskov, "sembrano più che altro un tributo alla ... Il Cremlino: "Assurde le accuse di ingerenza, la Russia non interferisce nella politica italiana" Interviene portavoce Dmitri Peskov. I legami della Lega Nord con la rappresentanza diplomatica della Federazione a Roma "Meglio chiedere all'ambasciata stessa" .... Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ribadendo che la Russia «non interferisce nella politica italiana».