Covid oggi Italia | Pregliasco | “Da ora curva in calo”

(Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – "Direi che siamo al vertice della curva di crescita" dei casi di Covid-19 "forse in una fase di stasi ma la prossima settimana sperabilmente avremo una decrescita. Purtroppo abbiamo imparato che i parametri più brutti, in particolare quello della mortalità, sono sempre in ritardo di una quindicina di giorni, e in proposito voglio sottolineare il fatto che questo dato ribadisce che il virus c'entra con queste morti, laddove molti negazionisti sostengono che sono persone morte 'con Covid' e non 'per Covid'. Se fossero morti 'con Covid' non avremmo dovuto vedere un ritardo casi-morti, che è invece evidente". Così all'Adnkronos Salute il virologo dell'università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. Cosa dobbiamo aspettarci per i giorni a venire? "Il mese di agosto – ...

