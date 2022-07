Cos’è l’Escherichia coli, come si contagia e quali sono i rischi? (Di sabato 30 luglio 2022) Il batterio Escherichia coli ha tenuto in apprensione la Riviera Romagnola dopo che i sindaci avevano emesso ordinanze di divieto di balneazione. In tutto il Paese rimbalzava la notizia di valori oltre i limiti, mentre adulti e bambini erano in acqua a fare il bagno. Qualcuno non ha rispettato i divieti e ha continuato a tuffarsi e a giocare in mare. In molti però, spaventati dalle informazioni che arrivavano da notiziari e social, hanno preferito per sicurezza lasciare la spiaggia. Ma proviamo a far un po’ di chiarezza sui rischi e le modalità di trasmissione di questi batteri.Che Cos’è l’Escherichia coli?Escherichia coli è un microrganismo che vive generalmente nell’intestino dell’uomo e di altri animali. Si può trovare anche negli alimenti. Esistono molti tipi ci Escherichia ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Il batterio Escherichiaha tenuto in apprensione la Riviera Romagnola dopo che i sindaci avevano emesso ordinanze di divieto di balneazione. In tutto il Paese rimbalzava la notizia di valori oltre i limiti, mentre adulti e bambini erano in acqua a fare il bagno. Qualcuno non ha rispettato i divieti e ha continuato a tuffarsi e a giocare in mare. In molti però, spaventati dalle informazioni che arrivavano da notiziari e social, hanno preferito per sicurezza lasciare la spiaggia. Ma proviamo a far un po’ di chiarezza suie le modalità di trasmissione di questi batteri.Che?Escherichiaè un microrganismo che vive generalmente nell’intestino dell’uomo e di altri animali. Si può trovare anche negli alimenti. Esistono molti tipi ci Escherichia ...

