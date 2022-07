“Chi vogliamo essere?”: questione di libertà e identità (Di sabato 30 luglio 2022) Il contemporaneo è un tempo eccezionale: la sua complessità, i rapporti transnazionali istantanei attraverso ogni tipo di piattaforma, i processi produttivi collegati su scala globale, la libertà d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) Il contemporaneo è un tempo eccezionale: la sua complessità, i rapporti transnazionali istantanei attraverso ogni tipo di piattaforma, i processi produttivi collegati su scala globale, lad... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pontifex_it : Abbiamo ricevuto tanto dalle mani di chi ci ha preceduto: che cosa vogliamo lasciare in eredità? Una fede viva o “a… - lauraboldrini : 'Non vogliamo mescolarci con altre razze', dice il premier ungherese #Orban. In Europa c'è chi torna a parlare di… - Briganteazzurr : @naptam_10 @IagoAndrade14 @nicolascuotto @Chiariello_CS @GinoRIVIECCIO @bruttapas E quindi? Noi vogliamo tifare Nap… - dabos1973 : RT @evamarghe: Chi ha sfiduciato il governo Draghi ha un filo diretto con la Russia di Putin ne vogliamo parlare??? - eleginnytea : RT @Asiaest: 'dannatamente influente' Se non vogliamo continuare a combattere contro un muro di gomma, bisogna assolutamente votare chi può… -