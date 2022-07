Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 luglio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente la politica in apertura nessuna deroga sul limite del doppio mandato per le candidature del MoVimento 5 Stelle giorno dell’ufficializzazione della decisione è arrivato secondo Fonti del movimento in leather Giuseppe Conte ha già comunicato la risoluzione veterani del Movimento saltano Dunque nomi storici come Roberto Fico Paola Taverna Vito Crini Alfonso Bonafede contro in mattinata non aveva anticipato la decisione l’aveva riparlato del rapporto di chiudendo ad un’alleanza va anche ad una nuova forma di dialogo e mia figlia ieri le posizioni sono chiare che rapporto può avere il MoVimento 5 Stelle con una forza politica che sta chiudendo accordi da Calenda Renzi la promessa che ci sono personalità di visive litigiose spiega con te Che ...