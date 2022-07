TS – scelse la Juve per Raiola e soldi (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-28 23:30:00 Arrivano conferme da Tuttosport: TORINO – Nell’ormai quotidiano pensierino dedicato alla sua ex squadra, oggi Matthijs De Ligt ha fatto sapere al mondo che aveva accettato la Juventus perché attratto dal gioco offensivo di Maurizio Sarri, lasciando implicito, ma quanto mai evidente, il sott’inteso «e me ne sono andato perché Allegri difende bassissimo». La frequenza con cui, in queste settimane, l’olandese si sta togliendo sassolini dalle scarpe è curiosa, ma coerente con un ragazzo che ha l’onesta abitudine di dire quello che pensa. IL PIANO Raiola – Tuttavia, la sua ultima affermazione merita qualche puntualizzazione. De Ligt sarà stato sicuramente affascinato dal Sarriball, ma nel 2019 ha firmato per la Juventus perché lo voleva Mino Raiola e per i soldi. Il geniale e ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-28 23:30:00 Arrivano conferme da Tuttosport: TORINO – Nell’ormai quotidiano pensierino dedicato alla sua ex squadra, oggi Matthijs De Ligt ha fatto sapere al mondo che aveva accettato lantus perché attratto dal gioco offensivo di Maurizio Sarri, lasciando implicito, ma quanto mai evidente, il sott’inteso «e me ne sono andato perché Allegri difende bassissimo». La frequenza con cui, in queste settimane, l’olandese si sta togliendo sassolini dalle scarpe è curiosa, ma coerente con un ragazzo che ha l’onesta abitudine di dire quello che pensa. IL PIANO– Tuttavia, la sua ultima affermazione merita qualche puntualizzazione. De Ligt sarà stato sicuramente affascinato dal Sarriball, ma nel 2019 ha firmato per lantus perché lo voleva Minoe per i. Il geniale e ...

