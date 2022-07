blogtivvu : “Pessimo esempio”, Dayane Mello attacca Giulia De Lellis dopo il messaggio body positivity - zazoomblog : Dayane Mello attacca Giulia De Lellis: “Pessimo esempio” - #Dayane #Mello #attacca #Giulia - MikDale78 : @c4oscalmo Il peggiore ad avere indossato la fascia da capitano... grande attaccante d'area ma pessimo esempio.. zero rimpianti - IlRidente : @ilariadipiazza Malata mentale. Pessimo esempio per i tuoi figli. - esausta9 : RT @clalala26: il coraggio di Dayane di scrivere sotto il post su GDL Estrumentalizzato e Pessimo esempio. LEI CHE PARLA DI ESTRUMENTALIZZA… -

Biccy

Dayane Mello contro Giulia De Lellis: "". Dayane non ha apprezzato la riflessione della De Lellis ed ha commentato in modo stizzito: " Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità,...Invito caldamente i responsabili ad uscire allo scoperto, assumendosi le proprie responsabilità e cercando di rimediare, per quanto possibile, alche hanno dato imbrattando le ... Dayane Mello attacca Giulia De Lellis: "Pessimo esempio" "Pessimo esempio", Dayane Mello attacca duramente Giulia De Lellis dopo il messaggio body positivity, il commento un po' too much.Alcuni sintomi possono essere campanelli d’allarme di malattie anche pericolose per la salute, come infezioni o infiammazioni ...