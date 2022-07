Lucca, accordo con un top club: giocherà la Champions! (Di venerdì 29 luglio 2022) Il centravanti della nazionale under 20 Lorenzo Lucca, ha attirato l’attenzione di molti club di Serie A (Bologna su tutti), con il quale si era già intavolata una trattativa, ma nelle ultime ore c’è stato un clamoroso inserimento dell’Ajax sul calciatore. Secondo Sky Sport, i lancieri avrebbero sorpassato i rossoblu nell’operazione e starebbero definendo gli ultimi dettagli per portare l’attaccante in Olanda. Pare che il club emiliano abbia provato a fare un ultimo tentativo per il giocatore, ma il bomber classe ’00 vuole a tutti i costi giocare la Champions League. Lucca Ajax Mercato Ha poco da recriminarsi il club di mister Mihajlovic, quando un club come l’Ajax chiama è difficile dire di no, specialmente per un calciatore giovane e dal grande potenziale come ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) Il centravanti della nazionale under 20 Lorenzo, ha attirato l’attenzione di moltidi Serie A (Bologna su tutti), con il quale si era già intavolata una trattativa, ma nelle ultime ore c’è stato un clamoroso inserimento dell’Ajax sul calciatore. Secondo Sky Sport, i lancieri avrebbero sorpassato i rossoblu nell’operazione e starebbero definendo gli ultimi dettagli per portare l’attaccante in Olanda. Pare che ilemiliano abbia provato a fare un ultimo tentativo per il giocatore, ma il bomber classe ’00 vuole a tutti i costi giocare la Champions League.Ajax Mercato Ha poco da recriminarsi ildi mister Mihajlovic, quando uncome l’Ajax chiama è difficile dire di no, specialmente per un calciatore giovane e dal grande potenziale come ...

lorenzooleporee : RT @lorenzooleporee: #Lucca ?? @AFCAjax ? Accordo fra le due società, la volontà del calciatore è di andare in Olanda, è solo una questione… - CrapanzanoRobin : RT @Mercatonobile: Come annunciare questo accordo mattutino tra #Pise e #Ajax per #Lucca #Transfers - Mercatonobile : Come annunciare questo accordo mattutino tra #Pise e #Ajax per #Lucca #Transfers - news_mercato_ : #Calciomercato, accordo tra #Ajax e #Pisa per il trasferimento di Lorenzo #Lucca in Olanda: affare in prestito con… - MarzioRaffaele : ??ULTIM’ORA #PISA?? I nerazzurri hanno al momento 2 offerte sul tavolo per Lorenzo #Lucca #ajax e #BolognaFc, al… -