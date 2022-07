“Lo hanno già informato” Alberto Matano deve tornare dalle vacanze | la Rai non poteva fare altro

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 luglio 2022) Novità in arrivo pere La vita in diretta. Nessuno si attendeva questa notizia, in primis sicuramente il conduttore televisivo, ma la Rai lo avrebbe già contattato per informargli di un importante cambiamento. Uno stravolgimento che lo costringerà a rientrare frettolosamente. Avrebbe probabilmente preferito godersi ancora di più questa sua prima estate, culminata col matrimonio con l’amore della sua vita, ovvero il neo marito Riccardo Mannino. Ma purtroppo non sarà possibile, stando almeno alle indiscrezioni circolate sul suo conto (e non solo) in queste ore.è indubbiamente uno dei volti principali della tv pubblica italiana, grazie a La vita in diretta, la Rai questo lo sa benissimo e per questa ragione avrebbe optato per qualcosa di ...