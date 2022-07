LIVE F1 | GP Ungheria 2022 in DIRETTA | Leclerc e Sainz all’attacco | dalle 17 00 la FP2

Leggi su oasport

16.46 La Ferrari ha ottenuto 7 affermazioni, tante quante quelle della Williams. Infine, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche Mercedes (5 volte), Red Bull (2) e Alpine (1). 16.43 Sono cinque i piloti in attività ad aver già vinto all'Hungaroring. Si tratta di Sebastian Vettel (2015, 2017), Fernando Alonso (2003), Daniel Ricciardo (2014) ed Esteban Ocon (2021). 16.40 Il pilota più vincente in assoluto all'Hungaroring è Lewis Hamilton, capace di imporsi ben 8 volte (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Dunque il britannico domenica avrà un'altra possibilità di diventare il primo uomo di sempre in grado di conquistare 9 diverse edizioni dello stesso Gran Premio. 16.37 "L'Hungaroring è sempre stato considerato un circuito in cui è difficile sorpassare, ma il nuovo ...