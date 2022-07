Letta attacca: 'Caso Putin gravissimo, Salvini deve spiegare. Noi con il M5s? Non più' (Di venerdì 29 luglio 2022) Elezioni, Enrico Letta: "Si vince solo uniti. Con Renzi nulla di personale" "Davanti a una guerra, a un'invasione, come è quella della Russia rispetto all'Ucraina, o tieni rapporti con l'altra parte, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Elezioni, Enrico: "Si vince solo uniti. Con Renzi nulla di personale" "Davanti a una guerra, a un'invasione, come è quella della Russia rispetto all'Ucraina, o tieni rapporti con l'altra parte, ...

ilgiornale : Letta scorda lo strappo 5S: 'Ci dica se è stato Putin a far cadere SuperMario'. Pure Di Maio attacca il Carroccio:… - mirellaladini : RT @ninabecks1: Ma la faccia di Letta????? Attacca Salvini sulla Russia e non una parola su Conte????? - StefanoDeloren1 : RT @ninabecks1: Ma la faccia di Letta????? Attacca Salvini sulla Russia e non una parola su Conte????? - umberto0529 : RT @ninabecks1: Ma la faccia di Letta????? Attacca Salvini sulla Russia e non una parola su Conte????? - BonaldoSilvio : @M49liberorso La Meloni se li attacca tutti ar cazzo e se li porta appresso a Renzi letta er poro giuseppa -