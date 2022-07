Juventus, Buffon: “Di Maria è il giocatore più forte in Serie A” (Di venerdì 29 luglio 2022) Juventus Buffon- La Juventus continua la sua tournèe Americana, oggi lavoro di scarico per gli uomini di Allegri in vista del big match Domenica notte, contro il Real Madrid. Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport dove ha parlato di vari argomenti tra cui: la forza di, Di Maria e la scelta di Dybala. Ecco di seguito, le parole dell’estremo difensore: Sui prossimi mesi al top della forma fisica: “Personalmente spero che quest’annata sia come l’ultima, almeno fino a febbraio. Vorrei mantenere lo stesso livello per undici mesi. Per la squadra, invece, deve essere la stagione del riscatto. Al di là del vincere o arrivare secondi o terzi, la cosa principale deve essere quella di dimostrare di essere squadra. Lo scorso anno in molte ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022)- Lacontinua la sua tournèe Americana, oggi lavoro di scarico per gli uomini di Allegri in vista del big match Domenica notte, contro il Real Madrid. Gianluigi, ex portiere della, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport dove ha parlato di vari argomenti tra cui: la forza di, Die la scelta di Dybala. Ecco di seguito, le parole dell’estremo difensore: Sui prossimi mesi al top della forma fisica: “Personalmente spero che quest’annata sia come l’ultima, almeno fino a febbraio. Vorrei mantenere lo stesso livello per undici mesi. Per la squadra, invece, deve essere la stagione del riscatto. Al di là del vincere o arrivare secondi o terzi, la cosa principale deve essere quella di dimostrare di essere squadra. Lo scorso anno in molte ...

