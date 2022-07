F1, GP Ungheria 2022: le previsioni meteo. Qualifiche sotto la pioggia! (Di venerdì 29 luglio 2022) Le previsioni meteo della vigilia sembrano parlare molto chiaro: è altamente probabile che le Qualifiche del GP di Ungheria 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito dell’Hungaroring, si disputeranno sul bagnato. La pioggia è annunciata addirittura con circa l’80% di possibilità nel pomeriggio di sabato 30 luglio, quando i piloti si fronteggeranno a viso aperto per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. L’acqua dovrebbe fare capolino sul circuito magiaro e chiaramente verrebbero rimescolate tutte le carte in tavola. Le Ferrari, che si sono distinte durante le prove libere del venerdì disputate sull’asciutto, saranno ancora favorite oppure Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno temere l’assalto di Max Verstappen? La situazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Ledella vigilia sembrano parlare molto chiaro: è altamente probabile che ledel GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito dell’Hungaroring, si disputeranno sul bagnato. La pioggia è annunciata addirittura con circa l’80% di possibilità nel pomeriggio di sabato 30 luglio, quando i piloti si fronteggeranno a viso aperto per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. L’acqua dovrebbe fare capolino sul circuito magiaro e chiaramente verrebbero rimescolate tutte le carte in tavola. Le Ferrari, che si sono distinte durante le prove libere del venerdì disputate sull’asciutto, saranno ancora favorite oppure Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno temere l’assalto di Max Verstappen? La situazione ...

