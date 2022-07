Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma niente alleanza” (Di venerdì 29 luglio 2022) “alleanza col Pd? Non se ne parla. Che rapporti può avere il M5s con una forza che fa un’ammucchiata con Renzi, Calenda e Brunetta?”. A dirlo, ospite di Rtl 102.5, è stato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Non escludo un dialogo in futuro su alcune battaglie”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) “col Pd? Non se ne parla. Che rapporti può avere il M5s con una forza che fa un’ammucchiata con?”. A dirlo, ospite di Rtl 102.5, è stato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe. “Nonuninsu alcune battaglie”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

