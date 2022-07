De Ligt in fuga per paura di non crescere più: ma occhio, non solo la Juve ha perso con il Villarreal | Serie A (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-28 23:30:00 Fermi tutti! Non per soldi e nemmeno per denaro. Ora l’abbiamo capito: De Ligt sarebbe andato dovunque (Chelsea, Bayern…), ma alla Juventus non resisteva più. Ha rilasciato dueinterviste sul tema, battendo sullo stesso chiodo: “giocavo a sinistra e io vorrei stare a destra…e poi non giocavamo un calcio offensivo”. Lui – continua – era addirittura venuto per Sarri, ma poi se ne andato troppo presto. A essere precisi, poi si contraddice perché afferma che la Juve giocando a quel modo (cioè molto coperta) ha vinto tantissimo e quindi fa benissimo a continuare così. Insomma non c’entrano i soldi e nemmeno la ragion pratica (vincere) bensì l’idea di essere in Italia (perché qui “si gioca molto lenti”), Paese in cui, in sostanza, avrebbe rischiato di non crescere. CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-28 23:30:00 Fermi tutti! Non per soldi e nemmeno per denaro. Ora l’abbiamo capito: Desarebbe andato dovunque (Chelsea, Bayern…), ma allantus non resisteva più. Ha rilasciato dueinterviste sul tema, battendo sullo stesso chiodo: “giocavo a sinistra e io vorrei stare a destra…e poi non giocavamo un calcio offensivo”. Lui – continua – era addirittura venuto per Sarri, ma poi se ne andato troppo presto. A essere precisi, poi si contraddice perché afferma che lagiocando a quel modo (cioè molto coperta) ha vinto tantissimo e quindi fa benissimo a continuare così. Insomma non c’entrano i soldi e nemmeno la ragion pratica (vincere) bensì l’idea di essere in Italia (perché qui “si gioca molto lenti”), Paese in cui, in sostanza, avrebbe rischiato di non. CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM ...

