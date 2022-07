Colpo di scena Inter: spunta un video sulla cessione del big (Di venerdì 29 luglio 2022) L’Inter ha realizzato diversi colpi in entrata, ma il club nerazzurro lavora anche alle uscite in questa fase di calciomercato. L’Inter è stata probabilmente la grande sconfitta dell’ultimo campionato di Serie A. Simone Inzaghi ha vinto coppa Italia e supercoppa, ma non è riuscito a confermare il titolo vinto un anno prima da Antonio Conte. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 luglio 2022) L’ha realizzato diversi colpi in entrata, ma il club nerazzurro lavora anche alle uscite in questa fase di calciomercato. L’è stata probabilmente la grande sconfitta dell’ultimo campionato di Serie A. Simone Inzaghi ha vinto coppa Italia e supercoppa, ma non è riuscito a confermare il titolo vinto un anno prima da Antonio Conte. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ngiocoli : @PaoloBorg E siccome i grillini di incarichi nelle partecipate non ne possono elargire (per mancanza di enti locali… - VincenzoNamor85 : @goffredo16 Sarebbe un colpo di scena formidabile! - fraba1964 : RT @ansia_tw: @EnricoLetta @articoloUnoMDP @PartSocialista Una mossa veramente inaspettata, un colpo di scena degno di Hitchcock. - _mia27_ : @streetloveitaly Che ridere, best recensione di sempre hahaha Per non parlare di gente che vola dagli aerei ma non… - Silvia_Mio86 : RT @ValeCB: Colpo di scena, Gemma torna che vuole farsi suora. Se hanno osato farlo con Azzurra Leonardi perché non farlo con Gemma Zanatta… -