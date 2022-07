Beffa Canone Rai | rischio aumento | c’entra l’addio di Draghi

(Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo le dimissioni di, si è aperta una crisi di Governo che potrebbe portare gravi ripercussioni sulRai per i cittadini Negli ultimi giorni si sta assistendo ad una crisi di governo, dopo che, Marioha annunciato le proprie dimissione da Presidente del Consiglio. Le prossime elezioni sono previste per il 25 L'articolo proviene da Consumatore.com.

Inews24

...definire un omaggio alla modernità dello scrittore barocco il quale " avvalendosi della, dell'... fino all'approdo a una felicità che non deve più nulla al". Il testo di Silvestrini si ...Pagamenti pos: oltre al danno la(all'erario) Certo è possibile segnalare il caso alla ... dal prezzo del lettore, dalla percentuale della commissione applicata o dal. Ilfisso ... Addio al Canone Rai Dal prossimo anno cambierà tutto Dall’11 agosto, per 45 giorni, tutti i programmi di approfondimento saranno “ricondotti” ai direttori di Tg. Significa che il talk di Bianca Berlinguer finirà per essere supervisionato dal direttore d ...Svolta per quanto riguarda il Canone Rai, l'odiata tassa televisiva che gli italiani ogni anno sono costretti a pagare alla tv pubblica ...