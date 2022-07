Ascolti tv, ‘Don Matteo 12’ in replica su Rai1 vince (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Ascolti tv, Don Matteo 12 vince ancora. La replica della puntata proposta ieri da Rai1 è stato il programma più seguito della prima serata di giovedì, con 1.848.000 spettatori e il 13.8% di share. Al secondo posto, ‘Scappo a Caso’ su Canale 5, con 1.474.000 spettatori e il 10.9% di share. Al terzo posto, ‘Tim Summer Hits’ su Rai2, con 1.184.000 spettatori e il 10% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘Fbi Most Wanted’ su Italia 1 (967.000 spettatori, share 6.8%), ‘Zona Bianca’ su Rete4, che ospitava un’intervista a Silvio Berlusconi (788.000 spettatori, share 6.9%), ‘In Onda Prima Serata’ su La7 (696.000 spettatori, share 5%), ‘La Grande Opera all’Arena di Verona’ su Rai3 (664.000 spettatori, share 5%), ‘Hitch – Lui sì che capisce le donne’ sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) –tv, Don12ancora. Ladella puntata proposta ieri daè stato il programma più seguito della prima serata di giovedì, con 1.848.000 spettatori e il 13.8% di share. Al secondo posto, ‘Scappo a Caso’ su Canale 5, con 1.474.000 spettatori e il 10.9% di share. Al terzo posto, ‘Tim Summer Hits’ su Rai2, con 1.184.000 spettatori e il 10% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Fbi Most Wanted’ su Italia 1 (967.000 spettatori, share 6.8%), ‘Zona Bianca’ su Rete4, che ospitava un’intervista a Silvio Berlusconi (788.000 spettatori, share 6.9%), ‘In Onda Prima Serata’ su La7 (696.000 spettatori, share 5%), ‘La Grande Opera all’Arena di Verona’ su Rai3 (664.000 spettatori, share 5%), ‘Hitch – Lui sì che capisce le donne’ sul ...

