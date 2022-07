Allarme ludopatia nel Lazio – Il M5S: “Rincresce che Zingaretti non abbia le idee chiare sul gioco d’azzardo” (Di venerdì 29 luglio 2022) “Nella scorsa seduta del 27 luglio il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato un subemendamento alla legge di Assestamento di Bilancio che modifica in maniera schizofrenica le norme in materia di contrasto al gioco d’azzardo. La Regione Lazio quindi va letteralmente a stravolgere la Legge regionale n. 5 del 2013 (‘Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico’), così come modificata nel 2020 inserendo finalmente un distanziometro di 500 metri dai luoghi sensibili (distanziometro prima totalmente assente). In particolare, con le nuove disposizioni la distanza delle sale gioco dalle aree sensibili passa da 500 a 250 metri solo per gli esercizi di nuova apertura, diversamente da come la Regione Lazio aveva paventato ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) “Nella scorsa seduta del 27 luglio il Consiglio Regionale delha approvato un subemendamento alla legge di Assestamento di Bilancio che modifica in maniera schizofrenica le norme in materia di contrasto al. La Regionequindi va letteralmente a stravolgere la Legge regionale n. 5 del 2013 (‘Disposizioni per la prevenzione e il trattamento delpatologico’), così come modificata nel 2020 inserendo finalmente un distanziometro di 500 metri dai luoghi sensibili (distanziometro prima totalmente assente). In particolare, con le nuove disposizioni la distanza delle saledalle aree sensibili passa da 500 a 250 metri solo per gli esercizi di nuova apertura, diversamente da come la Regioneaveva paventato ...

