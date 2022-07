Abraham-Dybala, la coppia d'oro. “Due re a Roma”, l'obiettivo è lo scudetto (Di venerdì 29 luglio 2022) “A Roma c'è posto per due re. Right?”. Parola di Tammy Abraham. L'attaccante giallorosso, autore lo scorso anno di una splendida stagione condita da 27 gol in 52 gare giocate, ha raccontato al Corriere dello Sport le sue prime impressioni precampionato. In particolare, si è soffermato sul rapporto instauratosi con quello che sarà a tutti gli effetti il suo nuovo “partner in crime”: Paulo Dybala. Una coppia che già sta facendo sognare ad occhi aperti i tifosi Romanisti, e tra cui “non esiste alcuna gelosia” reciproca. La spettacolare presentazione del nuovo numero 21 a disposizione di José Mourinho ha suscitato brividi anche nel compagno di squadra inglese: “A Paulo ho anche mandato un messaggio perché non mi aspettavo una cosa del genere. Davvero incredibile”. Poi aggiunge: “E' un privilegio ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) “Ac'è posto per due re. Right?”. Parola di Tammy. L'attaccante giallorosso, autore lo scorso anno di una splendida stagione condita da 27 gol in 52 gare giocate, ha raccontato al Corriere dello Sport le sue prime impressioni precampionato. In particolare, si è soffermato sul rapporto instauratosi con quello che sarà a tutti gli effetti il suo nuovo “partner in crime”: Paulo. Unache già sta facendo sognare ad occhi aperti i tifosinisti, e tra cui “non esiste alcuna gelosia” reciproca. La spettacolare presentazione del nuovo numero 21 a disposizione di José Mourinho ha suscitato brividi anche nel compagno di squadra inglese: “A Paulo ho anche mandato un messaggio perché non mi aspettavo una cosa del genere. Davvero incredibile”. Poi aggiunge: “E' un privilegio ...

