Valencia CF: Il Valencia chiede alla Juventus di Arthur Melo, ma non dimentica Torreira (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-28 20:33:14 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Elui Valenzano ha bisogno di un centrocampista e il l'ex giocatore del Barcellona Arthur Melo si adatta al profilo che vuole Gattuso. Dall'Italia, giornalisti specializzati nel mercato come Di Marzio Y Iacobbelis -il giornalista che ha svelato la trasferta di Gattuso a Singapore per firmare per il Valencia- sottolinea che il club di Mestalla ha fatto un'offerta ufficiale del calciatore brasiliano Juve. Dal Valencia non negano che al centrocampista piaccia l'allenatore italiano e che lui sia il profilo giocatore con cui vuoi eseguire il tuo piano di gioco disegno 1-4-3-3. Dal club Mestalla non negano che sia un giocatore che gli piace e questo entra nel profilo che il tecnico desidera ...

