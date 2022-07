Ultime Notizie Roma del 28-07-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

Il conflitto in Ucraina in primo piano il presidente zelensky ha affermato che chi è che prevede di aumentare le esportazioni di elettricità verso lui ci stiamo preparando ad aumentare le nostre esportazioni di elettricità verso i consumatori dell'Unione ha detto Denise che nel suo discorso di ieri sera le nostre esportazioni ci consentono non solo di guadagnare valuta estera ma anche di aiutare i nostri partner a resistere alla pressione energetica russa faremo gradualmente Ucraina uno dei garanti della sicurezza energetica europea grazie alla nostra produzione nazionale di elettricità concluso Denise Chi prima dell'invasione della Russia il fabbisogno energetico dell'Ucraina veniva soddisfatto con il 50% di nucleare il paese faceva affidamento ...