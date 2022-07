Traffico Roma del 28-07-2022 ore 13:30 (Di giovedì 28 luglio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti sono segnalati sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina è Ardeatina si rallenta poi sulla via Ardeatina tra il raccordo è via Casali delle cornacchiole verso il centro la polizia locale segnala poi un incidente a Ostia in via delle Gondole altezza via delle Baleniere oggi la seconda serata di Blanco al Rock in Roma all’ippodromo delle Capannelle possibili difficoltà di circolazione in tutta la zona circostante ricordiamo che l’ippodromo è raggiungibile con i bus della linea 664 in servizio fino alle 2 di notte in partenza da Largo dei Colli Albani dove c’è anche la fermata della metro a per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti sono segnalati sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina è Ardeatina si rallenta poi sulla via Ardeatina tra il raccordo è via Casali delle cornacchiole verso il centro la polizia locale segnala poi un incidente a Ostia in via delle Gondole altezza via delle Baleniere oggi la seconda serata di Blanco al Rock inall’ippodromo delle Capannelle possibili difficoltà di circolazione in tutta la zona circostante ricordiamo che l’ippodromo è raggiungibile con i bus della linea 664 in servizio fino alle 2 di notte in partenza da Largo dei Colli Albani dove c’è anche la fermata della metro a per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della ...

Al via lavori di manutenzione straordinaria della grande viabilità in convenzione con Anas ...tratta di interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico ...durata fino al 31 dicembre 2024) sono la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade di Roma ...