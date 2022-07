Stefano Canosci pizzaiolo doc E' entrato nella Top 50 d' Italia - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 28 luglio 2022) Prestigioso il suo 48esimo posto tra i big dello stivale 'Questo premio è una spinta per continuare il ...

Stefano Canosci pizzaiolo doc E' entrato nella Top 50 d'Italia La classifica delle cento migliori pizzerie d'Italia di 50 Top Pizza. La migliore sta ad arezzo, sorprese anche a Perugia e La Spezia ...Prestigioso il suo 48esimo posto tra i big dello stivale "Questo premio è una spinta per continuare il percorso"