Stano, dall'oro mondiale all'esame all'Università: 30 in Diritto Pubblico (Di giovedì 28 luglio 2022) ATLETICA Dal fantastico successo di Eugene, in Oregon, a un meritato 30 in Istituzioni di Diritto Pubblico all'Università Link Campus di Roma in meno di tre giorni. Massimo Stano, olimpionico a ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) ATLETICA Dal fantastico successo di Eugene, in Oregon, a un meritato 30 in Istituzioni diall'Link Campus di Roma in meno di tre giorni. Massimo, olimpionico a ...

ParliamoDiNews : Notizie dall`Italia e dal Mondo: Stano: `Volevo l`oro, Tokyo non è stato un caso`. E poi la dedica alla Palmisano..… - sportli26181512 : Atletica, Massimo Stano dall'oro a Eugene a un 30 in diritto pubblico in 3 giorni: Si può passare in meno di tre gi… - infoitsport : Mondiali Eugene Il Pagellone dell'Italia Dall'orgoglio di Tamberi e Jacobs ai trionfi di Vallortigara e Stano - ParliamoDiNews : Notizie dall`Italia e dal Mondo: Stano: `Volevo l`oro, Tokyo non è stato un caso`. E poi la dedica alla Palmisano..… - A_drummingsong : RT @GeorgeSpalluto: Quello di #Stano è il Primo ORO per l'ITALIA in un Mondiale di Atletica dal 2003, dall'oro di Giuseppe Gibilisco a Pari… -