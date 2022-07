Scontro tra Kim e Osimhen in allenamento, il nigeriano costretto ad abbandonare il campo per qualche minuto (Di giovedì 28 luglio 2022) Oggi Kim si è allenato per la prima volta con il Napoli ma con troppa irruenza. Tuttomercatoweb.com racconta di uno Scontro del nuovo arrivato con Osimhen. Uno Scontro abbastanza forte da costringere il nigeriano a sospendere la seduta per qualche minuto, prima di tornare in campo e stringere la mano al compagno di squadra. “al Teofilo Patini ci sono stati attimi di panico tra i tifosi presenti a causa di un duro – ma fortuito – contrasto tra Kim Min-jae, allenatosi per la prima volta in gruppo, e Victor Osimhen. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, colpito ad un piede e costretto ad abbandonare anzitempo la seduta pomeridiana, leggermente claudicante. Solo una botta, nulla di grave: pochi minuti di stop in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Oggi Kim si è allenato per la prima volta con il Napoli ma con troppa irruenza. Tuttomercatoweb.com racconta di unodel nuovo arrivato con. Unoabbastanza forte da costringere ila sospendere la seduta per, prima di tornare ine stringere la mano al compagno di squadra. “al Teofilo Patini ci sono stati attimi di panico tra i tifosi presenti a causa di un duro – ma fortuito – contrasto tra Kim Min-jae, allenatosi per la prima volta in gruppo, e Victor. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, colpito ad un piede eadanzitempo la seduta pomeridiana, leggermente claudicante. Solo una botta, nulla di grave: pochi minuti di stop in ...

