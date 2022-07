Napoli, CdS: “Azzurri in affanno con Montella, ma è solo l’inizio” (Di giovedì 28 luglio 2022) Napoli, CDS- Come riporta ad oggi il CdS l’amichevole contro l’Adana ha davvero evidenziato delle cose da rivedere, ma anche qualche sorriso. “Sì, quello che ieri ha pareggiato 2-2 all’ultimo istante con l’Adana di Montella e Balotelli è un Napoli da rivedere. Sia chiaro: Spalletti ha seminato i più autorevoli candidati all’ossatura definitiva tra il primo e il secondo tempo sottolineando il senso dell’allenamento poi raccontato dopo la partita, ma le ingenuità difensive che hanno consegnato due rigori con i fiocchi restano. Individuali, comunque: più figlie della fatica di questi giorni di preparazione, di una lucidità che ovviamente diminuisce con il passare dei minuti, piuttosto che di reparto. Di linea e di meccanismi in fase difensiva. Le certezze? Kvaratskhelia, ieri autore dell’assist per il primo gol di Lozano e di un altro ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS l’amichevole contro l’Adana ha davvero evidenziato delle cose da rivedere, ma anche qualche sorriso. “Sì, quello che ieri ha pareggiato 2-2 all’ultimo istante con l’Adana die Balotelli è unda rivedere. Sia chiaro: Spalletti ha seminato i più autorevoli candidati all’ossatura definitiva tra il primo e il secondo tempo sottolineando il senso dell’allenamento poi raccontato dopo la partita, ma le ingenuità difensive che hanno consegnato due rigori con i fiocchi restano. Individuali, comunque: più figlie della fatica di questi giorni di preparazione, di una lucidità che ovviamente diminuisce con il passare dei minuti, piuttosto che di reparto. Di linea e di meccanismi in fase difensiva. Le certezze? Kvaratskhelia, ieri autore dell’assist per il primo gol di Lozano e di un altro ...

