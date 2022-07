Martial Juve, arrivano conferme: bianconeri sulle tracce del francese (Di giovedì 28 luglio 2022) Martial Juve, l’interesse per l’attaccante francese del Manchester United è confermato. I bianconeri sulle sue tracce L’interesse della Juventus nei confronti di Anthony Martial è concreto. A riportarlo è Sky Sport. Il francese, rientrato al Manchester United dopo i sei mesi di prestito al Siviglia, già in passato era stata un’idea di mercato per i bianconeri, che ora sembrano averlo rimesso davvero nel mirino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022), l’interesse per l’attaccantedel Manchester United è confermato. IsueL’interesse dellantus nei confronti di Anthonyè concreto. A riportarlo è Sky Sport. Il, rientrato al Manchester United dopo i sei mesi di prestito al Siviglia, già in passato era stata un’idea di mercato per i, che ora sembrano averlo rimesso davvero nel mirino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

