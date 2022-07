LIVE Musetti-Cecchinato 1-2, ATP Umago in DIRETTA: break e controbreak in avvio di partita (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Termina in corridoio il dritto di Musetti, già al quarto errore con questo fondamentale. 1-2 Controbreak Musetti. Che disastro del palermitano, che sotterra un nuovo dritto. Arriva l’immediato controbreak. 40-AD Palla del controbreak Musetti. Brutto errore di Cecchinato, che manda in rete il dritto in uscita dal servizio. 40-40 Fuori giri con il dritto Marco. 40-30 Che angolo trovato da Cecchinato con il dritto. Palla del 3-0 per il siciliano. 30-30 Magia con il tocco in recupero di Musetti, che riapre il game. 30-15 Finalmente un colpo degno del toscano, che sigla il vincente con il dritto anomalo. 30-0 Out il dritto di Musetti, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Termina in corridoio il dritto di, già al quarto errore con questo fondamentale. 1-2 Contro. Che disastro del palermitano, che sotterra un nuovo dritto. Arriva l’immediato contro. 40-AD Palla del contro. Brutto errore di, che manda in rete il dritto in uscita dal servizio. 40-40 Fuori giri con il dritto Marco. 40-30 Che angolo trovato dacon il dritto. Palla del 3-0 per il siciliano. 30-30 Magia con il tocco in recupero di, che riapre il game. 30-15 Finalmente un colpo degno del toscano, che sigla il vincente con il dritto anomalo. 30-0 Out il dritto di, che ...

zazoomblog : Umago: Sinner e Zeppieri già nei quarti. Oggi derby Musetti-"Ceck" e Agamenone (live ora in tv) -… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Cecchinato 0-0 ottavi di finale Atp Umago 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Cecchinato #ottavi… - infoitsport : Umago: il derby Musetti-Cecchinato live alle 16 in tv - federtennis : A caccia di un posto nei QF ?? Varsavia ???? - LIVE dalle 11 su @SuperTennisTv #Paolini ?? Burel #Cocciaretto??Garcia… - infoitsport : LIVE - Musetti-Cecchinato, ottavi di finale Atp Umago 2022 -